Espanha/Eleições

A entrada do Vox no Parlamento espanhol, resultado das eleições de hoje, faz com que Portugal, Irlanda, Luxemburgo e Malta sejam os únicos países da União Europeia (UE) para já imunes à extrema-direita.

Os resultados, quando estão escrutinados 94,21% dos votos, mostram que o Vox obteve 24 lugares, correspondentes aos 2,5 milhões de votos que conseguiu, ou seja a preferência de 10,2% dos eleitores, transformando-se na quinta força política em Espanha depois destas eleições gerais.

O PSOE (socialista), de acordo com estes dados ainda provisórios, ganhou as eleições e elege 122 deputados (28,8% dos votos) no Congresso dos Deputados, o PP (Partido Popular, direita) 65 (16,7%), o Cidadãos 57 (15,8%) e o Unidas Podemos (extrema-esquerda) 42(14,3%).