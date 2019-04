Espanha/Eleições

O primeiro-ministro português, António Costa, felicitou hoje o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, pela vitória do PSOE (socialista) nas eleições gerais de Espanha e destacou a elevada participação neste ato eleitoral.

"Felicitei [Pedro] Sánchez Castejon pela vitória nas eleições espanholas, marcadas por uma forte participação cívica", escreveu António Costa, numa mensagem na rede social "Twitter".

O PSOE (socialista) foi o partido mais votado, com 28,8% dos votos, nas eleições gerais realizadas hoje em Espanha, com o conjunto da direita a não conseguir alcançar a maioria absoluta apesar da forte subida do Vox (extrema-direita).