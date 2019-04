Moçambique/ciclones

As autoridades moçambicanas esperam hoje uma melhoria das condições meteorológicas para poderem começar a usar helicópteros na distribuição de ajuda a zonas do norte do país de difícil acesso após o ciclone Kenneth.

"Esperamos ter, pelo menos, dois helicópteros que nos possam ajudar a levar carga alimentar para o distrito do Ibo", ilha no arquipélago das Quirimbas, disse no domingo à noite, em Pemba, a ministra da Administração Estatal e Função, Carmelita Namashulua, um dos membros do Governo destacados para apoiar as ações humanitárias.

A governante falava em Pemba, capital da província atingida pelo ciclone, Cabo Delgado, quase um quadrado com 83 mil quilómetros quadrados, um pouco menos que a área de Portugal Continental