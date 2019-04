Moçambique/ciclones

O centro de tratamento de cólera de Pemba vai começar hoje a ser reativado, por prevenção, devido às águas estagnadas após a passagem do ciclone Kenneth no Norte de Moçambique, anunciaram as autoridades.

"Com a chuva temos que reativar o centro de trata de cólera. Vamos começar", referiu António Assane, coordenador da resposta do Estado moçambicano na área da saúde após a tempestade.

O centro já tem funcionado noutros anos na capital da província de Cabo Delgado, região atingida pelo ciclone, dado que a doença surge periodicamente na época das chuvas (de novembro a abril) na província.