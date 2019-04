Espanha/Eleições

A vitória do PSOE (socialista) de Pedro Sánchez em Espanha e o fracasso do PP (direita) dominam hoje as primeiras páginas dos jornais espanhóis, que também sublinham que os socialistas vão precisar de chegar a acordos.

"Sánchez vence, mas necessitará de chegar a acordos e o PP [Partido Popular, direita] sofre um desaire", titula o El País, que recorda que "os socialistas voltam a ganhar as eleições depois de 11 anos" em que foram o segundo partido mais votado no parlamento.

Nas eleições gerais realizadas no domingo o PSOE elegeu 123 deputados (28,68% dos votos), o PP 66 (16,70%), o Cidadãos (direita liberal) 57 (15,86%), o Unidas Podemos (extrema-esquerda) 42 (14,31%) e o Vox 24 (10,26%).