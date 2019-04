PR/China

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje o "estreitamento das relações políticas" entre Portugal e a China, com a passagem "da parceria estratégica para um diálogo constante", através de um memorando de entendimento.

Marcelo Rebelo de Sousa, que começou hoje uma visita de Estado de três dias à República Popular da China, foi recebido durante a manhã pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, na residência oficial Diaoyutai, em Pequim, durante cerca de meia hora.

Nas suas declarações iniciais, registadas pela comunicação social, o chefe de Estado referiu-se ao "memorando de entendimento para o reforço do diálogo estratégico entre Portugal e a República Popular da China", que vai ser formalizado hoje à tarde, no Grande Palácio do Povo, onde será recebido pelo Presidente chinês, Xi Jinping.