Actualidade

A confiança dos consumidores aumentou em abril, depois de ter diminuído nos cinco meses anteriores, interrompendo o movimento descendente iniciado em junho de 2018, enquanto o clima económico estabilizou, segundo estatísticas do Instituto Nacional de estatística (INE).

O INE refere que o indicador de clima económico "estabilizou em abril, após ter aumentado nos dois meses anteriores".

Já a evolução do indicador de confiança dos consumidores resultou do contributo positivo do saldo das perspetivas relativas à evolução da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes.