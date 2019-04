Europeias

O partido no Governo apenas venceu três das sete eleições europeias já realizadas em Portugal, embora em apenas duas ocasiões uma votação divergente para o Parlamento Europeu se veio a traduzir numa mudança de executivo.

O PSD venceu as eleições europeias de 1987 e 1989, quando o partido governava o país em maioria absoluta, liderado por Cavaco Silva, embora com resultados bem mais modestos para o Parlamento Europeu.

Também em 1999 o PS conseguiu vencer as europeias quando os socialistas lideravam o executivo, no primeiro Governo de António Guterres, e aí com resultados muito semelhantes em junho para a Europa (43%) e em outubro nas eleições nacionais, quando o PS de António Guterres ficou à beira da maioria absoluta com 44% e 115 deputados.