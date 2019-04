Espanha/eleições

(NOVO TÍTULO) Madrid, 29 abr 2019 (Lusa) - A vice-presidente do Executivo espanhol, Carmen Calvo, disse hoje que o PSOE vai tentar governar com 123 deputados, defendendo um Governo progressista no sentido de conseguir "quatro anos de tranquilidade".

Em declarações à estação de rádio espanhola Cadena Ser, Carmen Calvo afirmou que se deve "respeitar toda a gente e falar-se com toda a gente" assim como se deve "tentar que a cultura de colaboração abra caminho na política espanhola".

"Seremos um governo progressista, somos a esquerda de Governo, por isso lutamos em consciência no PSOE, para não ceder este espaço" (ao partido Unidas Podemos), acrescentou a vice-presidente socialista.