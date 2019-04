Actualidade

Mais de 50 líderes de grandes empresas europeias, incluindo a Sonae, subscreveram um manifesto a alertar para a necessidade de a Europa adotar medidas urgentes para lidar com os desafios, incluindo as alterações climáticas e os desenvolvimentos tecnológicos.

O manifesto Strengthening Europe's Place in the World (Fortalecer o lugar da Europa no Mundo) é da responsabilidade da European Round Table of Industrialists (ERT), uma organização que reúne líderes de algumas das maiores empresas europeias e que, em conjunto, são responsáveis por cerca de cinco milhões de empregos globalmente e onde se encontra a portuguesa Sonae.

Em comunicado, a Sonae refere que a ERT salienta a paz e a prosperidade que a integração europeia trouxe para os cidadãos nas últimas sete décadas, mas adverte que sem uma ação coordenada entre as instituições da União Europeia, governos e empresas, a Europa não conseguirá ajudar os seus cidadãos nos temas mais urgentes do século.