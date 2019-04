Actualidade

A escritora Ana Luísa Amaral esteve durante o mês de abril nos Estados Unidos para apresentar a coletânea de poesia "What's In a Name" a públicos portugueses e norte-americanos e vai regressar à América este ano.

A poetisa disse à agência Lusa que vai regressar aos Estados Unidos em outubro para realizar mais sessões de apresentação nos Estados de Nova Iorque, Iowa e Wisconsin, e também com o intuito de se tornar escritora-residente da Universidade de Georgetown.

A antiga professora universitária, atualmente reformada, faz parte da direção do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa (ICML) do Porto, e coordena o projeto Intersexualidades, trabalhos que podem ser conciliados com a escrita e viagens ao estrangeiro.