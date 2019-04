Moçambique/Ciclones

A União Europeia (UE) aprovou hoje uma verba de 1,5 milhões de euros para ajuda humanitária no norte de Moçambique e no arquipélago das Comores, afetados pela passagem do ciclone Kenneth, que provocou mortes e importantes estragos.

O novo financiamento irá ser usado para disponibilizar ajuda alimentar, abrigos, água potável e saneamento, entre outros bens essenciais.

"Moçambique está a enfrentar um duplo desastre, depois de um segundo ciclone devastador ter atingido o país no espaço de um mês", disse o comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides.