PR/China

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje perante o seu homólogo chinês, Xi Jinping, a "subida de nível" nas relações políticas bilaterais, considerando que existe igualmente "uma aproximação de pontos de vista no plano multilateral".

"Estamos a conseguir converter uma relação de séculos de amizade, de conhecimento e de colaboração entre a China e Portugal numa realidade viva virada para o futuro", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no início de um encontro com o Presidente chinês, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, alargado às respetivas delegações.

O chefe de Estado português, que hoje iniciou uma visita de Estado à República Popular da China, salientou a "subida de nível de cooperação", com a passagem da "parceria estratégica" estabelecida em 2005 para um "diálogo estratégico" entre os dois países.