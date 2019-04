Actualidade

O novo diretor do Museu de Serralves, Phillippe Vergne, em funções desde o começo do mês, afirmou hoje que o primeiro desafio de grande parte das instituições culturais é a forma como decidem abordar o "espírito do tempo presente".

Numa conferência de imprensa de apresentação do novo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, Vergne mostrou-se "maravilhado" com a totalidade da fundação, desde o museu ao parque, depois de a ter visitado pela primeira vez no âmbito do processo de transição dos Estados Unidos, onde trabalhou durante mais de duas décadas.

"O primeiro desafio - para Serralves e para muitas instituições dedicadas ao presente - é como é que te manténs relevante? Que tipo de programação vai continuar a abordar o espírito do teu tempo? Vais apoiar o espírito do teu tempo ou empurrar para trás as coisas no teu tempo com as quais podes não concordar?", questionou o novo diretor do museu, que disse ser ainda demasiado cedo para falar sobre opções concretas de programação.