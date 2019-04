Actualidade

A Plataforma Pela Reposição das Scut na A23 e A25 vai realizar uma ação de protesto, no dia 15 de maio, na fronteira de Vilar Formoso, no âmbito da luta contra as portagens, foi hoje anunciado.

Em conferência de imprensa realizada hoje, na Guarda, os representantes da Plataforma referiram que a tribuna pública transfronteiriça será organizada pelas 11:00 do dia 15 de maio, uma quarta-feira.

Segundo Luís Garra, da União de Sindicatos de Castelo Branco, a iniciativa realiza-se em época de pré-campanha para as eleições europeias do dia 26 de maio, porque os promotores pretendem colocar na ordem do dia o assunto da abolição das portagens nas autoestradas A23 e A25.