Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu 12 processos de contraordenação no primeiro trimestre, dos quais 11 muito graves, que envolveram o pagamento de coimas no total de 105.000 euros, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a CMVM informa que as 12 decisões implicaram além da aplicação das coimas nove admoestações.

Dos 12 processos de contraordenação, nove foram originados por violação dos deveres de intermediação financeira e três por violação de deveres na atividade dos organismos de investimento coletivo, adianta a CMVM.