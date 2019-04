Actualidade

A produção e o comércio aprovaram hoje, no conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), um documento de "indignação" e de "repúdio" pela refundação da Casa do Douro como associação pública de inscrição obrigatória.

Os 22 conselheiros que representam as duas profissões com assento no órgão de gestão da região - produção e comércio - aprovaram por unanimidade o documento que "repudia" a legislação aprovada e solicitaram à Assembleia da República e ao Presidente da República a "sua não promulgação por vícios de inconstitucionalidade e por criação de entorses insanáveis e prejudiciais na Região Demarcada do Douro".

A Assembleia da República (AR) aprovou a 05 de abril um projeto de lei conjunto do PS, BE, PCP e PEV que restaura a Casa do Douro como associação pública de inscrição obrigatória e reverte a posse do edifício sede, em Peso da Régua, distrito de Vila Real, para a nova associação a ser criada.