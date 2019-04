Actualidade

O projeto Creta, do Teatro da Cidade, realiza, todos os domingos de maio, em Viseu, recitais da poesia de Ruy Belo, com interpretação de Sofia Moura e Guilherme Gomes, disse hoje, à agência Lusa, o ator e mentor da iniciativa.

"Viseu - e o interior - também pode ser uma boa opção de trabalho artístico e criativo, uma boa opção cultural", assumiu Guilherme Gomes, que é natural desta cidade, mas que se tornou um dos fundadores do Teatro da Cidade, em Lisboa, em 2015.

É este elo à cidade que onde nasceu, que o levou à criação do projeto Creta - Laboratório de Criação Teatral, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Viseu, e apresenta no próximo domingo a primeira atividade: um recital de poesia de Ruy Belo.