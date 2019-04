Actualidade

As autoridades detiveram o suspeito do homicídio de um homem atingido mortalmente a tiro no domingo de manhã, numa praia de Aljezur, distrito de Faro, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

O detido é suspeito dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida e foi identificado na sequência da investigação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária, apesar de ter atuado com a cara coberta, referiu a PJ num comunicado.

A polícia destacou a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portimão e Aljezur para a identificação do alegado autor do homicídio, ocorrido ao final da manhã de domingo no interior de um bar localizado na praia do Amado, concelho de Aljezur.