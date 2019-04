5G

A Confederação das Empresas Europeias (BusinessEurope) defendeu hoje que Portugal deve estar "alerta" relativamente aos "riscos" no desenvolvimento das redes móveis de quinta geração (5G) vindo da China, apesar da "visão positiva" do país sobre o investimento chinês.

"Acho que Portugal, como qualquer outro país membro [da União Europeia - UE], tem de estar consciente de que a tecnologia está lá e a empresa chinesa em questão está muito avançada nesta tecnologia, mas há riscos", disse em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, a diretora das Relações Internacionais da BusinessEurope, Luísa Santos.

Falando sobre as suspeitas de espionagem que recaem sobre a fabricante chinesa Huawei no desenvolvimento da tecnologia 5G, a responsável portuguesa apontou que "há legislação na China que indica que uma empresa é obrigada, se houver essa decisão por parte do Governo chinês, a fornecer informação que, eventualmente, poderá ser sensível, como dados pessoais".