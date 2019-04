Actualidade

O FC Porto pediu reuniões "com caráter de urgência" com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Conselho de Arbitragem (CA) federativo, anunciou hoje o campeão nacional no site oficial.

Em causa está a vontade de "analisar os erros crassos das equipas de arbitragem nos jogos Rio Ave-FC Porto e Sporting de Braga-Benfica", que, segundo indica o clube portuense em comunicado, "colocam em causa a verdade desportiva desta edição" da I Liga e a "bem intencionada introdução do VAR [videoárbitro]".

Na 31.ª jornada do campeonato, o FC Porto vencia por 2-0 aos 84 minutos, antes de o Rio Ave conseguir empatar na fase final da partida, um dia antes de o Benfica se isolar no primeiro lugar ao vencer por 4-1 no estádio do Sporting de Braga.