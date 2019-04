Actualidade

A Amnistia Internacional vai alertar hoje as Nações Unidas para os problemas em Portugal no acesso à habitação, no uso excessivo da força pelas polícias, más condições nas prisões, casos de racismo ou de violência de género.

Em comunicado, a Amnistia Internacional (AI) Portugal dá conta de que vai estar presente na reunião de hoje com a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, a quem vai apresentar uma série de problemas e de recomendações.

"Entre as maiores preocupações da organização de direitos humanos estão o acesso à habitação, a discriminação e a violência de género", refere a AI, segundo a qual a dificuldade no acesso a uma habitação digna extravasa os mais pobres e afeta a "classe média e alguns trabalhadores com rendimentos superiores ao salário mínimo nacional, principalmente nos grandes centros urbanos".