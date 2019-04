Actualidade

Uma das sedes do Partido Social Liberal (PSL), do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi alvo de buscas hoje realizadas pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de candidaturas fantasmas nas eleições de 2018.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades brasileiras, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na sede do PSL e numa gráfica em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e também em gráficas localizadas nas cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Lagoa Santa.

Designada operação "Sufrágio Ostentação", a investigação procura esclarecer suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos referentes a campanhas eleitorais de mulheres do PSL.