Estoril Open

O português Pedro Sousa foi hoje eliminado na primeira ronda do Estoril Open em ténis, ao perder com o norte-americano Reilly Opelka em dois 'sets', com os parciais de 7-6 e 6-4.

O tenista luso, de 30 anos, que tinha beneficiado de um 'wild card' para entrar no torneio, caiu ao fim de uma hora e 24 minutos de encontro diante do número 59 do ranking mundial.

Pedro Sousa, atual 107º classificado da hierarquia, esteve na luta pela conquista do primeiro 'set' até ao 'tie-break', mas acabou por não se conseguir impor na decisão. No parcial seguinte, o português chegou a ter uma vantagem de 3-0, mas consentiu a recuperação de Opelka.