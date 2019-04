Actualidade

O I Festival de Música Antiga de Torres Vedras vai realizar-se entre o próximo sábado e o dia 08 de junho, para dinamizar igrejas e espaços históricos do concelho, anunciou hoje a câmara municipal.

"O I Festival de Música Antiga de Torres Vedras aparece como resposta de revitalização e valorização de todo o património histórico existente nos vários locais do concelho, aliando a música da época à beleza da arquitetura e à acústica desses mesmos espaços", explica, no dossiê de imprensa, esta autarquia do distrito de Lisboa.

Em simultâneo, procura "divulgar um repertório bastante diverso, sacro e profano, dando a conhecer ao grande público compositores e obras da cultura europeia, desde a Idade Média até ao pré-classicismo".