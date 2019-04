Actualidade

O lucro dos CTT recuou 37,7% no primeiro trimestre, face a igual período de 2018, para 3,7 milhões de euros, anunciaram hoje os Correios de Portugal.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT explicam que a queda do resultado líquido foi influenciada, "sobretudo, pela 'performance' do EBIT [resultado operacional], não compensada pela evolução dos itens específicos, resultados financeiros e imposto".

Os rendimentos operacionais mantiveram-se ao mesmo nível que no primeiro trimestre de 2018, nos 176,9 milhões de euros.