O acionista único do BPI, o espanhol CaixaBank, aprovou hoje a distribuição de dividendos, relativos aos resultados de 2018, no valor de 140 milhões de euros, sendo a primeira vez em nove anos que o banco remunera os acionistas.

"O Banco BPI informa que, por deliberação tomada hoje pelo seu acionista único, foram aprovados o Relatório e Contas Consolidado e as Demonstrações financeiras e notas individuais relativas ao exercício de 2018 e a proposta do Conselho de Administração do Banco BPI para a distribuição de dividendos, referentes aos resultados de 2018, no montante de 140 milhões de euros", informa o banco liderado por Pablo Forero num comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Num outro comunicado, o BPI indica que "o 'payout' aprovado corresponde a 31% do lucro líquido individual do BPI em 2018 (excluindo a mais-valia potencial decorrente da reavaliação da participação no BFA [Banco de Fomento Angola])".