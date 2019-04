Actualidade

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) decidiu adiar a reunião que estava prevista para terça-feira em que ia analisar a sindicância determinada pela ministra da Saúde à Ordem dos Enfermeiros.

"Na sequência dos recentes desenvolvimentos e contactos com as ordens entende-se não estarem reunidas condições para a realização de uma reflexão aprofundada ou plena sobre a matéria da relação entre as tutelas e as ordens profissionais. Designadamente, para efeitos de prevenir eventuais interpretações de ingerência nas respetivas autonomias dos processos em curso", refere uma mensagem do presidente do Conselho às ordens profissionais.

O CNOP é atualmente presidido pelo bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas.