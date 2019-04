Actualidade

O Conselho Nacional da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) anunciou hoje André Majibire como o novo secretário-geral da principal força política de oposição em Moçambique, disse hoje à Lusa fonte do partido.

"Segundo os estatutos do partido, o presidente designa e o Conselho Nacional do partido ratifica. Neste caso, o novo secretário-geral do partido foi ratificado por aclamação", disse à Lusa a fonte.

André Majibire substitui Manuel Bissopo, exonerado em fevereiro por Ossufo Momade, que assumiu a liderança do partido em janeiro deste ano, após a morte de Afonso Dhlakama, em 03 de maio do ano passado.