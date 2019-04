Actualidade

A petrolífera norte-americana Anadarko anunciou que pretende retomar as negociações para a fusão com a Occidental, admitindo que a oferta pode ser "potencialmente superior", mas formalmente continua a recomendar o acordo com a Chevron.

A Anadarko, que lidera o consórcio de um dos maiores investimentos de gás natural em Moçambique, anunciou que "pretende retomar as negociações com a Occidental Petroleum Corporation em resposta à proposta de aquisição divulgada no dia 24 de abril", diz a petrolífera em comunicado.

No anúncio ao mercado, a Anadarko explica que está a retomar as negociações "porque o conselho de administração, seguindo as consultas com os assessores financeiros e legais, determinou de forma unânime que a proposta da Occidental pode, razoavelmente, resultar numa 'Proposta Superior' segundo os termos definidos no Acordo de Fusão com a Chevron".