O presidente da Câmara do Porto afirmou que se o Governo acabar como o Adicional ao IMI, a autarquia reduz em mais 10% este imposto, uma resposta ao PS que o acusa de manter "uma carga fiscal excessiva"

"Vou-lhe fazer um desafio. Quando, de facto, o Governo reduzir significativamente os impostos (...) então digam-nos que nós acompanhamos (...) Porque eu já sei o que vai acontecer. À medida que nós reduzirmos o IMI vão aparecer sobretaxas do IMI e esse dinheiro fica em Lisboa e para isso não", defendeu em resposta, ao deputado do PS Pedro Braga de Carvalho, na Assembleia Municipal do Porto desta segunda-feira.

"Já que gostam muito de redução de impostos acabem com essa sobretaxa [Adicional ao IMI]. Se acabarem com essa sobretaxa, eu prometo que nós fazemos uma nova redução de 10% do IMI para os residentes", concluiu o presidente da autarquia, Rui Moreira.