Actualidade

A União de Freguesias do Centro Histórico do Porto vai entregar à Câmara do Porto um cadastro dos edifícios naquele território, onde constará, por exemplo, o tipo de ocupação do prédio, bem como o seu estado de conservação.

"Pusemos, à cerca de um mês, um grupo de funcionárias a sinalizar todos os edifícios e a fazer o cadastro de cada edifício com a fotografia do edifício e a ocupação que tem. (...) Este trabalho está a ser feito e vamos depois fazer chegar ao presidente da câmara um dossier com o cadastro dos edifícios do centro histórico do Porto", afirmou António Fonseca, presidente daquela união de freguesias.

O anúncio foi feito na sessão ordinária desta segunda-feira da Assembleia Municipal do Porto, onde o autarca constatou que durante 30 anos, mesmo com edifícios muito degradados, não havia incêndios.