Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, discutiu com o Presidente chinês a questão dos direitos humanos em Xinjiang, onde se calcula que um milhão de muçulmanos estejam detidos indefinidamente em campos de reeducação, informou a ONU.

Pela primeira vez, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, confirmou na segunda-feira que Guterres discutiu "a situação em Xinjiang", com o Presidente da China, Xi Jinping, acrescentando que já houve " vários outros contactos no passado recente sobre esta mesma questão", junto das autoridades chinesas.

Dujarric apelidou as discussões de Guterres com Xi de "muito cordiais" e "francas", durante o fórum "Uma Faixa, Uma Rota", no final desta semana, em Pequim, que se realizou entre 25 e 27 de abril e que contou com a presença de líderes de 37 países e regiões, incluindo o Presidente da República português.