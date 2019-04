Actualidade

O CaixaBank teve lucros de 533 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, uma diminuição de 24,3% em relação ao mesmo período de 2018, com o BPI a contribuir com 58 milhões para os resultados do grupo.

Na informação que transmitiu hoje ao mercado, o acionista maioritário do BPI explica que, sem uma série de "impactos extraordinários", o resultado do trimestre teria crescido 4,3%.

A diferença é imputada à "não atribuição" dos resultados da Repsol e do BFA (Banco do Fomento de Angola), respetivamente 63 e 76 milhões de euros, assim como à revalorização, em 2018, da participação do BPI na Viacer, de 54 milhões de euros.