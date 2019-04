Actualidade

A União Europeia celebra na quarta-feira o 15.º aniversário do maior alargamento da sua história, mas num contexto pouco festivo, já que está em vias de, pela primeira vez, conhecer uma redução, com a saída do Reino Unido.

A efeméride do grande alargamento de 01 de maio de 2004, data em que entraram simultaneamente no bloco europeu 10 novos países, sobretudo da Europa central e de leste - Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia e República Checa, mais Malta e Chipre -, fica assim inevitavelmente ensombrada pelo 'Brexit', que levará ao "emagrecimento" da UE de 28 para 27 Estados-membros, e sem que novas adesões se avizinhem num futuro próximo.

O alargamento de há 15 anos, também conhecido como «big bang», pela sua dimensão e impacto, já que na altura a União passou de 15 a 25 Estados-membros, foi seguido ainda da adesão de Roménia e Bulgária, em 2007, e da Croácia, que se tornou em 2013 o último país a aderir ao bloco europeu, que então decidiu pôr um "travão" no processo de alargamento, também muito por "culpa" da crise económica e financeira que atingiu com violência a Europa, estabelecendo novas prioridades.