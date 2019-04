Actualidade

As rendas das casas em Portugal continental cresceram 3,9% no quarto trimestre de 2018, face ao trimestre anterior, invertendo, assim, a tendência de suavização do crescimento verificada ao longo desse ano, segundo dados da Confidencial Imobiliário hoje divulgados.

No âmbito do Índice de Rendas Residenciais (IRR), indicador que acompanha a evolução das rendas de habitação dos novos contratos de habitação celebrados em Portugal continental, a Confidencial Imobiliário apurou que, no primeiro trimestre de 2018, as rendas subiram 3,6%, em termos trimestrais, crescimento que abrandou para 2,4% no segundo trimestre e 1,3% no terceiro trimestre desse ano.

Com base nestes dados, a subida trimestral de 3,9%, registada no final de 2018, em relação ao trimestre anterior, reflete uma "inversão da tendência de suavização do crescimento" das rendas das casas.