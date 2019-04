Actualidade

A taxa de desemprego atingiu, em março, novos mínimos na zona euro (7,7%) e na União Europeia (UE), com Portugal em linha com a média dos 28 Estados-membros( 6,4%) segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, na zona euro, a taxa de desemprego recuou para os 7,7%, quer na comparação com os 8,5% homólogos, quer com os 7,8% de fevereiro, registando o valor mais baixo desde setembro de 2008.

Na UE, o desemprego diminuiu para os 6,4%, um novo valor mínimo desde janeiro de 2000 e que compara com os 7,0% homólogos e os 6,5% de fevereiro.