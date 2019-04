Europeias

O PS ganhou quatro das sete eleições europeias e o PSD três, com os socialistas a alcançarem o seu melhor resultado em 2004, quando António Costa subiu a 'número um' após a morte do cabeça de lista Sousa Franco.

Já os sociais-democratas conseguem o seu melhor resultado em europeias logo no primeiro sufrágio em 1987, numa lista encabeçada pelo futuro líder social-democrata e primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.

Nas primeiras eleições europeias realizadas em Portugal, o PSD venceu com 37,5% dos votos (correspondentes a dez eurodeputados), seguido do PS (a número um era Maria de Lourdes Pintasilgo) com 22,5% e seis mandatos (a pior marca dos socialistas em europeias), do CDS com quatro (com Francisco Lucas Pires como cabeça de lista), da CDU com três (era Ângelo Veloso o número um) e do PRD, que elegeu um eurodeputado, Medeiros Ferreira.