Europeias

O PS foi o único partido com assento no Parlamento Europeu que mudou de cabeça de lista em todas as europeias, avançando nas eleições de 26 de maio com o oitavo 'número um' desde 1987.

O PSD irá para o sexto cabeça de lista em oito eleições europeias, enquanto o CDS e a CDU apresentarão o quinto 'número um'. Já o BE, que apenas concorre desde 1999, só teve dois nomes a liderar as suas candidaturas.

Os socialistas começaram por apresentar em 1987 a independente Maria de Lourdes Pintasilgo, seguindo-se em 1989 João Cravinho, em 1994 António Vitorino e em 1999 Mário Soares.