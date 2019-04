Actualidade

O magnata Stanley Ho deixou a presidência do conselho de administração da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), que já deteve o monopólio do jogo no território, noticiou hoje a imprensa local.

De acordo com o jornal Plataforma, que cita a imprensa de Hong Kong, o cargo foi assumido por Ian Fok, filho do empresário Henry Fok.

A filha mais velha de Stanley Ho e a Fundação Henry Fok já haviam anunciado, em janeiro, um acordo para garantir o controlo do império do jogo em Macau.