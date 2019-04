Actualidade

O grupo segurador espanhol Mapfre teve lucros de 188,1 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 0,6% que no mesmo período de 2017, com o lucro do negócio na Península Ibérica a atingir 120 milhões de euros.

Nas contas hoje divulgadas ao mercado a seguradora justificou o resultado com o bom comportamento da atividade em Espanha, que continua a ser o sustento do grupo.

Entre janeiro e março, as receitas subiram 5,8% para 7.675 milhões de euros, com os prémios a aumentarem 3,3% para 6.399 milhões de euros.