O presidente executivo do CaixaBank sublinhou hoje em Valência o crescimento "muito positivo" da filial portuguesa, o BPI, que contribuiu com 58 milhões de euros para o lucro do grupo espanhol no primeiro trimestre de 2019.

"O crescimento teve lugar num trimestre em que, tanto no crédito ao consumo, como no crédito às empresas e em fundos de investimento, [o BPI] teve quotas mais baixas do que as que tem o CaixaBank em Espanha, mas que são muito relevantes", disse Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo bancário.

O CaixaBank teve lucros de 533 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, uma diminuição de 24,3% em relação ao mesmo período de 2017, com o BPI a contribuir com 58 milhões para os resultados do grupo.