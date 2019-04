Inquérito/CGD

A criação de um departamento de gestão de risco na CGD, em 2000, não foi bem aceite por toda a gente dentro da instituição, disse hoje o ex-presidente do banco António de Sousa.

Questionado pelo grupo parlamentar do PSD, o antigo presidente do banco público disse que foi ele que criou o departamento de risco na CGD assim que tomou posse, pois foi algo que considerou "prioritário" tendo em conta a sua experiência anterior no Banco de Portugal.

António de Sousa falava na II Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e à Gestão do Banco que hoje vai ouvir dois antigos presidentes do banco público: António de Sousa (presidente do banco entre 2000 e 2004), e Carlos Santos Ferreira (entre 2005-2008).