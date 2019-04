Actualidade

A Lei de Programação Militar (LPM), com os investimentos nas Forças Armadas até 2030, foi hoje aprovada, na especialidade, na comissão parlamentar de Defesa Nacional com os votos do PS, PSD e CDS-PP.

O Bloco de Esquerda votou contra a proposta de lei do Governo, com as alterações propostas pelo PS, PSD e CDS, enquanto o PCP, que não esteve na reunião, comunicou depois ter votado a favor da esmagadora maioria dos artigos.

Os bloquistas ainda propuseram o adiamento, por uma semana, da votação, para analisar melhor as propostas de alteração e a proposta de lei, mas o requerimento foi "chumbado".