Combustíveis

O Governo considerou hoje que o prazo de sete dias dado pelo sindicato dos motoristas de matérias perigosas à associação patronal para responder às reivindicações "não é uma ameaça" de nova greve, esperando uma "conclusão satisfatória" das negociações.

"Não vejo isso como uma ameaça. Houve uma primeira reunião de negociação, no âmbito de uma tentativa de chegar a acordo num conflito laboral que, neste momento, está pacificado, mas é natural que as partes tomem posições para tentarem reforçar as suas posições negociais", afirmou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Falando aos jornalistas em Bruxelas, à entrada de uma reunião da Aliança Europeia para as Baterias, o governante recordou que "o Governo nomeou um mediador para assegurar que as negociações são conduzidas da forma mais pacífica, eficaz e produtiva possível".