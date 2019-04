Actualidade

O presidente da EFE quis hoje saldar uma "dívida histórica" homenageando os exilados e vencidos da Guerra Civil, a quem pediu perdão por os ter ignorado quando há 80 anos a agência noticiosa era um instrumento de propaganda franquista.

Fernando Garea fez estas declarações na presença de Felipe VI, durante a cerimónia de entrega dos prémios internacionais de jornalismo Rei de Espanha, que decorre em Madrid e na qual foi distinguido o repórter fotográfico da agência Lusa Nuno André Ferreira, entre outros.

A cerimónia da 36.ª edição dos prémios internacionais e do 15.º galardão Don Quixote, promovidos pela EFE e pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid), coincide este ano com o 80.º aniversário do final da Guerra Civil e da fundação da agência pública.