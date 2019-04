Actualidade

O líder da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, Issufo Momade, exigiu a integração de quadros da organização nos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) como parte das negociações com o Governo para a paz no país.

Ossufo Momade defendeu o que considerou despartidarização dos serviços secretos moçambicanos, quando falava na quinta-feira, por telefone, para os membros do Conselho Nacional da Renamo, reunidos na cidade de Nampula, para a escolha de um novo secretário-geral.

Além do SISE, a Renamo quer ver assegurada a presença de seus quadros na Marinha de Guerra, Força Aérea e instituições de ensino militares.