Venezuela

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirmou hoje, numa conferência de imprensa com o seu homólogo alemão, que espera que os "militares venezuelanos participem no processo de transição democrática" do país vizinho.

"Parece-nos que é positivo que haja um movimento de militares que reconhecem a constitucionalidade do Presidente Juan Guaidó. (...) O Brasil, evidentemente, desde o começo apoia o processo de transição democrática (na Venezuela), e espera que os militares venezuelanos sejam parte desse processo de transição democrática", declarou Ernesto Araújo.

O autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou hoje que os militares deram "finalmente e de vez o passo" para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do Governo do Presidente Nicolás Maduro.