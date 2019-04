Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Onyeama, disse hoje que é preciso arranjar consensos para que a Guiné-Bissau possa avançar para as eleições presidenciais e as reformas da Constituição.

"Estamos aqui para discutir com todas as partes para encontrar uma solução, arranjar um consenso porque o país precisa de avançar", afirmou o chefe da diplomacia nigeriana aos jornalistas num final de um encontro com o Presidente guineense, José Mário Vaz.

Geoffrey Onyeama lidera uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) que está hoje em Bissau para ajudar a desbloquear o impasse no parlamento guineense, criado durante a eleição da mesa do órgão legislativo.