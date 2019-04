Actualidade

O desconto de 20% nos passes do transporte público que serve a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões e de 25% nos bilhetes diretos entra em vigor na quarta-feira, disse hoje à Lusa o presidente daquele organismo.

"A partir de amanhã [quarta-feira], 01 de maio, entra em vigor o desconto de 20% na compra dos passes e 25% na compra de bilhetes diretos, dentro do que foi definido no programa do Governo, e abrange as quatro operadoras que fazem o transporte na região", disse Rogério Abrantes.

O presidente da CIM falava à agência Lusa na sequência da reunião da assembleia intermunicipal, que se realizou na segunda-feira à noite, em Vouzela, onde foi divulgada a data da entrada em vigor desta medida, que "é suportada na ordem dos 5% pelos municípios e o restante pelo Governo".